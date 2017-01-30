Diyarbakır Halk Sağlığı Müdürlüğünde görevli kadın personel, Halk Sağlığı Müdürü F.M.A.’nın, kendisini ve bazı kadın personelleri taciz ettiğini iddia etti. Evli ve 3 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içerisinde İhlas Haber Ajansı’na (İHA) anlatarak, ilgili kurumların harekete geçmesini istedi. Eşinin durumu öğrenmemesi için adının yazılmasını istemeyen ve mağdur olduğunu ileri süren kadın, “Ben ve birkaç kadın çalışan sürekli müdürün tacizine maruz kalıyoruz. El tacizlerinde bulunuyor. Bir keresinde odanın kapısını üzerime kapattı ve güçlükle çıktım içeriden” dedi.

KONUYU BİMER’E İLETTİ

Konuyu son bir hafta içerisinde 3 kez Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) yazdığına dikkat çeken kadın, “Bir arkadaşım iş başvurusunda bulundu. Bir geceyi kendisiyle geçirmesi durumunda ona iş vereceğini söylemiş. Sürekli küfür ve hakaretlerde bulunuyor. Bazı çalışanlar korkudan seslerini çıkaramıyorlar. Kendisini şikayet edeceğini söyleyenlere göz dağı veriyor. Eşlerine söylemekle tehdit ediyor ve arkasında bir milletvekilinin olduğunu savunuyor. Ben de, diğer kadınlar da eşlerimizin bu olayı duymasını istemiyoruz. Bu yüzden hiçbir şey yapamadığımız gibi suç duyurusunda da bulunamıyoruz. Büyük bir çaresizlik içerisindeyiz. Geçtiğimiz yıllarda bir arkadaşımız konuyu yargıya intikal ettirdi. Halen mahkemelikler. Tek istediğimiz, ilgili kurumlardan müfettişlerin gelip, buradaki kadın çalışanlarla birebir görüşmeler yapması. Bu durumda burada yaşanan mağduriyetler ortaya çıkacaktır” diye konuştu.

Halk Sağlığı Müdürü F.M.A. hakkında, 2014 yılında da taciz iddiaları ortaya atılmış, burada görevli hemşire K.S., F.M.A. tarafından 2 yıl boyunca taciz, hakaret, tehdit ve baskılara maruz kaldığını ileri sürerek, suç duyurusunda bulunmuştu. K.S., konuyla ilgili BİMER’e başvuruda da bulunmuş, söz konusu iddialar, kentteki kadın kurumlarını da ayağa kaldırmıştı.

İDDİALARI YALANLADI

Halk Sağlığı Müdürü F.M.A. ise iddiaları yalanlayarak, “Daha önce zaten müfettişler geldi ve en az 20 kadınla görüştüler. Hiçbir şey çıkmadı. Herhangi bir kadınla münasebetim olmadı. Benim de eşim var, benim de kızım var. Hiç kimseyi arkama alıp da tehdit etmedim, küfür etmedim, hakaret etmedim. 2014’te iddialarda bulunan K.S. hakkında ben de suç duyurusunda bulunmuştum. 16 Şubat’ta davamız var. Bu iddialar davayı etkilemek için yapılmış bir tezgahtır” dedi.