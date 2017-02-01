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Diyarbakır'da kar sürücüler için çileye dönüştü

Diyarbakır'da etkisini sürdüren kar yağışı sürücüler için çileye dönüştü. Kentin çeşitli bölgelerinde yer yer 30 santimetreyi bulan kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken araçların imdadına vatandaşlar yetişti.

Diyarbakırda kar sürücüler için çileye dönüştü

01 Şubat 2017 07:15
Diyarbakır'da kar sürücüler için çileye dönüştü - Tıkla İzle

Diyarbakır'da önceki gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı sürücüler için çileye dönüştü. Ulaşımda aksamalara neden olan ve yer yer 30 santimetreyi bulan kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sinyallerini yakarak ağır ağır ilerleyen bazı araçlar yollarda kaldı. Araçların imdadına vatandaşlar yetişti. Vatandaşlar araçları iterek ilerlemelerini sağladı. Araçların özellikle yokuşlarda güçlük çektiği görüldü.

Engelli ve hamilelere idari izin

Kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ve hamilelerin dün idari izinli sayıldığını duyuran Diyarbakır Valiliği, yağışın devam etmesi nedeniyle dün akşam saatlerinde bir duyuru daha yayımladı. Valilik yaptığı duyuruda, engelli ve hamile kamu personellerinin bugün de izinli sayılacağını belirtti.
Öte yandan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, kentin ana artellerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kentte kar yağışının bugün sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.  


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