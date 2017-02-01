Diyarbakır'da önceki gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı sürücüler için çileye dönüştü. Ulaşımda aksamalara neden olan ve yer yer 30 santimetreyi bulan kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sinyallerini yakarak ağır ağır ilerleyen bazı araçlar yollarda kaldı. Araçların imdadına vatandaşlar yetişti. Vatandaşlar araçları iterek ilerlemelerini sağladı. Araçların özellikle yokuşlarda güçlük çektiği görüldü.

Engelli ve hamilelere idari izin

Kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ve hamilelerin dün idari izinli sayıldığını duyuran Diyarbakır Valiliği, yağışın devam etmesi nedeniyle dün akşam saatlerinde bir duyuru daha yayımladı. Valilik yaptığı duyuruda, engelli ve hamile kamu personellerinin bugün de izinli sayılacağını belirtti.

Öte yandan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, kentin ana artellerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kentte kar yağışının bugün sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.