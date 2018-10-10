Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız Mardin'de ortaya çıktı

Çınar ilçesi Yatılı Bölge Ortaokulunda okuyan ve dün sabah 'okula gidiyorum' diye evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alamayan 12 yaşındaki Şükran Akşeker'in ailesi polise başvurdu. Başvuru sonrası yapılan çalışmalarda Şükran Akşeker ve beraberindeki kız arkadaşı Mardin'de bulundu. Kızının bulunması ile ilgili detayları bilmediğini aktaran baba Demir Akşeker, “Emniyet, kızımın arkadaşı ile birlikte Mardin'de bulunduğunu söyledi. Kızımı almaya gidiyorum. Emniyetteymiş. Durumunun iyi olduğunu öğrendim” dedi.

Emrah Kızıl

