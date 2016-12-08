Kentin birçok noktasına Türkçe ve Kürtçe sesli sinyalizasyon sistemi kuruldu. Altı Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Akif Karakaş, “6-7 yıldır belediyeden sesli sinyalizasyon istiyorduk. Yıllardır talep ettiğimiz hizmet bir ay gibi kısa süre içerisinde hayata geçirildi” dedi.

Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın terör soruşturması çerçevesinde tutuklanmasının ardından kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların taleplerini görmezden gelemiyor. Kısa sürede hizmetlerine başlayan belediye, bu kez de görme engellilerin belediyeden 6 yıldır talep ettiği sesli sinyalizasyon sistemini kurdu. Belediye bunu da Türkçe ve Kürtçe olmak üzere iki dilli yaptı.

Altı Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Akif Karakaş, görme engellilerin ulaşım anlamında en büyük isteklerinden birinin şehrin erişilebilir hale gelmesi olduğu söyledi. Yıllardan beridir kendilerinin Diyarbakır’da karşıdan karşıya geçme sıkıntısı olduğunu hatırlatan Karakaş, “6-7 yıldan beridir belediyen sesli sinyalizasyon istedik. Böyle bir projemiz vardı. Bizim istediğimiz konuşan yani ‘Lütfen bekleyin’, ‘Lütfen karşıya geçiniz’ diye konuşarak komut veren sistemdi. Ama geçtiğimiz dönemdeki belediye bu şekil değil de sadece ‘Bip bip’ diye komut veren bir sistem getirdi. Bu görme engelliler için hayal kırıklığı oldu. Beklediğimiz hizmet değildi, zaten amacına ulaşmadı” dedi.

“Kent geneline takılacak”

Yaklaşık bir ay önce belediyeye kayyum atandığını anımsatan Karakaş, “Geçtiğimiz yıllarda vali yardımcılığı yapan ve ilimizi tanıyan bir devlet adamı görevlendirildi. İlk atandığı günlerde bir rapor hazırlamıştık. Bu tür taleplerimizin olduğunu yaşamış olduğumuz sıkıntıların neler olduğunu ilettik. Kısa süre içerisinde bu taleplerimiz hayata geçiyor. Bu talepler arasından biri de görme engellilere yönelik konuşan sesli sinyalizasyon sistemiydi. Bugün itibariyle Ofis ve Çamlıca Kavşaklarına sistem takıldı. Gerçekten istediğimiz bir sistemdi. Tam anlamıyla ihtiyacımızı giderdi. Karşıdan karşıya geçerken kolaylık sağlayan bir sistemdir. Bu sistem çok kısa süre içerisinde şehrin her yerine takılacak. Başkan Atilla ve Ulaşım Daire Başkanı Temel Cengiz ile yaptığımız toplantıda bu müjde verildi bize” diye konuştu.

Belediyenin kısa süre içerisinde güzel hizmet sunduğunu anlatan Karakaş, şunları kaydetti:

“Belediye Başkanı Cumali Atilla’ya ve Ulaşım Daire Başkanı Temel Cengiz’e teşekkür ediyorum. Umutluyuz. Yıllardır bizlerin talep ettiği hizmetlerin bir aylık kısa süre içerisinde hayata geçiyor olması uzun vade baktığımız zaman bizlerin talep ettiği diğer hizmetlerinde olacağı anlamındadır. Tabi önce Türkçe ardından ise Kürtçe söylüyor. Türkçe bilmeyen vatandaşlarımız da var. Onlar içinde bir kolaylık oldu.”

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