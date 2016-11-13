Olay, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 286. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, D.G., L.G. ve A.K. adlı şahıslar yaralandı. Yaralılar, mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Bölgede incelemelerde bulunan polis, iki adet boş kovan bularak, incelemek üzere emniyete götürdü.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Burak Emek

DİYARBAKIR