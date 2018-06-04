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Diyarbakır'da korkunç olay!

Diyarbakır’da yıldırımın düştüğü minarenin şerefe bölümü yıkıldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Diyarbakırda korkunç olay!

04 Haziran 2018 21:13

Olay, Yenişehir ilçesinde bulunan Sümer Camii’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinden sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağışın ardından caminin minaresine yıldırım düştü. Büyük bir gürültü ile düşen yıldırım nedeniyle minarenin şerefe bölümündeki taşlar caddeye savruldu.

Olayın iftar saatinde yaşanması ve bölgede vatandaşların olmaması olası bir facianın önüne geçti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve zabıta ekibi sevk edildi.

Olay yerine şerit çekilmesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'na çıkan cadde gidiş yönünden trafiğe kapatıldı. Yapılan çalışmaların ardından belediyeye ait iş makinesi düşen taşları yoldan kaldırdı. Yapılan çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açıldı. 

Minarenin önümüzdeki günlerde onarılacağı öğrenildi.  

Aydın Yorat

 

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