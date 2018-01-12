Diyarbakır’da korkutan yangın: 6 kişi dumandan etkilendi

Edinilen bilgilere göre, Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi 937’nci sokakta bulunan 4 katlı binanın zemin katında bu sabah saat 08.50 sularında yangın çıktı. Yangın kısa sürede evin tamamına yayılırken, binayı da dumanlar sardı. Bina sakinleri güçlükle dışarıya çıkarken, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede binayı tahliye edip, yangını kontrol altına aldı. Güvenlik tedbirleri kapsamında binanın elektriği kesilirken, yangının bulunduğu dairenin mutfak kısmında yer alan gaz dolu tüpü soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında 6 kişi dumandan etkilenirken, bunlardan nefes almakta güçlük çeken 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Ejder Ediz Işık - Murat Başal