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Diyarbakır’da kurbanlıklar görücüye çıktı

Diyarbakır’da, yaklaşan bayram öncesi kurbanlıklar görücüye çıktı. Satıcılar alanın kalabalık olmasına rağmen piyasanın durgun olduğundan, alıcılar ise fiyatların yüksekliğinden şikayet etti.

Diyarbakırda kurbanlıklar görücüye çıktı

25 Ağustos 2017 11:07

Kurban Bayramına sayılı günler kala kurbanlık dana ve koçlar görücüye çıktı. Diyarbakır’da, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından hayvanlarını kesime hazır hale getiren besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla sabahın ilk saatlerinden itibaren Canlı Hayvan Borsası'nın yolunu tutuyor. Burada kurbanlıkları araçlardan tek tek indiren besiciler, hayvanlarını satmak için alana getiriyor. Küçükbaş hayvanlar kilolarına göre 500 ile bin 500 lira arasında alıcı bulurken, dana fiyatları da 3 bin liradan başlayıp 16 bin liraya kadar çıkıyor.

Satıcı durgunluktan, alıcı pahalılıktan şikayetçi

Kurban Bayramı'nda kesmek için Canlı Hayvan Borsası'na gelen vatandaşlar, fiyatların yüksek olması nedeniyle kurbanlık bulamamaktan, hayvan satıcıları da kalabalığa rağmen satış olmamasından şikayet etti. Yaklaşık 1 tonluk dananın sahibi Fuat Bingöl isimli besici, hayvanını yaklaşık 12 aydan bu yana beslediğini, şu an 950 kilograma ulaştığını söyledi. Şu an kendisine en çok 13 bin 500 lira teklif edildiğini kaydeden Bingöl, “Bu hayvandan zarar etmemem için en az 16 bin liraya satmam gerekiyor. Piyasa çok durgun, kalabalık var fakat alıcı yok” dedi.

Ahmet Ayaz isimli besici de iki gündür siftah yapamadığını, alanda kalabalık olmasına rağmen satışların yok denecek kadar az olduğunu söyledi. Ayaz, “Fiyatlar geçen seneye oranla daha makul durumda fakat kurbanlık satışı neredeyse yok. Vatandaşlar ya son günü bekliyor ya da bu sene kurban kesmeyecekler. Eğer hayvanlarımızı satamazsak tekrar köye götüreceğiz” diye konuştu.

İsmail Tekay isimli vatandaş ise, kurbanlık almak için Canlı Hayvan Borsası'na geldiğini ve bütçesine uygun bir hayvan aldığını söyledi. Tekay, “Ben kurbanlık hayvanımı aldım fakat fiyatlar biraz yüksek. Satıcıların Kurban Bayramı nedeniyle fiyatları indirmesi gerekiyor” şeklinde konuştu. 

Aydın Yorat
 

Etiketler: diyarbakır, kurbanlık


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