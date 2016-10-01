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Diyarbakır’da Lice ve Hani ilçelerine bağlı 13 köyde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı 13 köyde, sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakırda Lice ve Hani ilçelerine bağlı 13 köyde sokağa çıkma yasağı

01 Ekim 2016 09:12

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, “Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince, Lice İlçesine bağlı olan Birlik köyü, Şenlik köyü, Abalı köyü, Erginköy köyü, Tuzlaköy köyü, Çeper köyü, Duruköy köyü ve Daralan köyü, Hani ilçesine bağlı olan, Topçular köyü, Yukarı Turalı köyü, Kalaba köyü, Serenköy köyü ve Uzunlar köyü sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 1 Ekim 2016 günü saat 05.00’dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır” denildi. 

Aydın Yorat
 

Etiketler: sokağa çıkma yasağı


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