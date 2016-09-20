Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Diyarbakır’da menfeze tuzaklanmış patlayıcı bulundu

Diyarbakır’da menfeze tuzaklanmış patlayıcı bulundu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan arama çalışması sırasında menfeze tuzaklanmış 450 kilogram ağırlığında el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı, boş bir araziye taşınarak, kontrollü bir şekilde imha edildi.

Diyarbakırda menfeze tuzaklanmış patlayıcı bulundu

20 Eylül 2016 16:02

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İl sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütünün son zamanlarda yapmış oldukları terör eylemleri neticesinde vatandaşlarımızın, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmalarını olumsuz olarak etkilenmektedir. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, vatandaşlarımızın her türlü terör eylemlerinden korunması, seyahat etme haklarını rahatlıkla kullanması maksadıyla her türlü tedbir alınmaktadır. Bu tedbirler kapsamında icra edilen mayın ve el yapımı patlayıcı araması esnasında Kocaköy ilçesi Diyarbakır Bingöl karayolu Çaytepe mevkisinde yol üzerinde bulunan menfez içerisine yerleştirilmiş 12 adet çuval içerisinde yaklaşık 450 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş yaklaşık 10 metre kablo çekili el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı, karayoluna zarar vermemek amacıyla boş bir arazide Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli bir şekilde patlatılarak imha edilmiştir. Patlama sonrası herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır” denildi. 

Etiketler: diyarbakır


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!