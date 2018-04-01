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Diyarbakır’da öğrenci servisi devrildi

Diyarbakır’da Açıköğretim sınavına giren öğrencileri taşıyan yolcu minibüsü, sürücünün direksiyon kaybetmesi sonucu devrildi, kazada çoğu öğrenci 16 kişi yaralandı.

Diyarbakırda öğrenci servisi devrildi

01 Nisan 2018 19:17

Kaza, Diyarbakır Ergani karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eğil ilçesinden Diyarbakır’a gelmekte olan ve Açıköğretim sınavına giren öğrencileri taşıyan yolcu minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yan yatan minibüste bulunan ve çoğu öğrenci olan 16 kişi yaralanırken, yaralı yolculara ilk müdahaleyi AK Parti Diyarbakır İl Gençlik Kongresinden dönen AK Parti Ergani İlçe Başkanı Mehmet Şükrü Sayan ve yanındakiler yaptı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.  

 

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