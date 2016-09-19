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Diyarbakır’da öğrencilere müdahale: 23 gözaltı

Diyarbakır’da öğretmenlerin görevden alınmasını protesto gerekçesiyle eylem yapan öğrencilere polis müdahale etti. Olayda 22’si öğrenci 23 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakırda öğrencilere müdahale: 23 gözaltı

19 Eylül 2016 16:14

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Şeyh Sait (Dağkapı) Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, meydanda bir araya gelen öğrenci grubu, öğretmenlerin açığa alınmasını protesto etmek amacıyla basın açıklaması ve oturma eylemi yapmak istedi. Burada güvenlik önlemi alan polis, Diyarbakır Valiliği’nin kentte her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşleri yasakladığını belirterek, gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Ancak grup, polisin uyarılarını alkış ve ıslık çalarak, protesto etti. Bunun üzerine polis, gruba müdahale etti. Grup ile polis arasında kovalamaca yaşanırken, 22’si öğrenci 23 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.  

Burak Emek

Etiketler: diyarbakır


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