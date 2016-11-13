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Diyarbakır'da operasyon başlıyor!

Diyarbakır’ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerine bağlı 8 mahallede PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenecek operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakırda operasyon başlıyor!

13 Kasım 2016 09:43

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, “Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Lice ilçesine bağlı olan Güçlü köyü ve Gömeç köyü, Hani ilçesine bağlı olan Kırım köyü, Gökçe köyü, Yayvan köyü ve Soylu köyü ile Kocaköy ilçesine bağlı olan Yazıköy köyü ve Şaklat köyü sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 13 Kasım 2016 günü saat 05.00’dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır” denildi. 


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