Operasyonda, bombalı araç yapımında kullanılacağı değerlendirilen 5 araç, 3 el yapımı patlayıcı, çok sayıda silah ve mühimmat ile yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Bölgedeki sokağa çıkma yasağı ise kaldırıldı.

Diyarbakır’ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri arasındaki kırsal bölgede bulunan 14 köyde, 16 Ekim’de sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte, terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan "Bayrak-24 Şehit Üsteğmen Murat Ataş Operasyonu" tamamlandı. Diyarbakır Valiliği, operasyona ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada operasyonun başarıyla tamamlandığına dikkat çekilerek, "Operasyonda, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yağmalanarak, Lice kırsalına getirilen ve bombalı araç yapımında kullanılacağı değerlendirilen 5 araç ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde, tespit edilen 3 adet el yapımı patlayıcı yerinde imha edilmiş, 2 adet geçici barınma alanı ile 1 adet sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir. Sığınak ve barınma alanlarında, 1 kalaşnikof piyade tüfeği ile bu silaha ait 5 şarjör ve 143 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 24 adet av tüfeği fişeği, 27 adet serum, 17 adet serum iğnesi, 9 adet serum kelebeği, 291 adet gazlı bez, 2 adet leşker yeleği, 3 koli içerisinde 592 adet örgütsel doküman ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada, narko-terörizmle mücadele kapsamında ise uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan aranan 3 şahsın yakalandığına da dikkat çekilerek, "Ayrıca 10 bin kök kenevir, 4 ton 951 kilo kubar esrar maddesi, 1 ton 140 kilo toz esrar maddesi, kenevir ekimi ile uyuşturucu madde imalinde kullanılan çok sayıda muhtelif suç eşyası ele geçirilerek imha edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon ile ilgili olarak adli işlemlere devam edilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Valilik, bölgedeki sokağa çıkma yasağının saat 05.00 itibariyle kaldırıldığını da duyurdu.

Mehmet Pişkin