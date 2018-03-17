Diyarbakır'da otomobil şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Kaza, Çermik ilçesi Yukarışeyhler Mahallesi Çayırönü mevkisinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ç. yönetimindeki 02 KE 497 plakalı otomobil, sürücüsünün viraja hızlı girmesi nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü ile araçta bulunan O.G., N.A., Y.A., İ.H.G. ve İ.G. yaralandı. Kazanın ardından olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kaldırıldıkları İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.