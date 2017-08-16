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Diyarbakır’da PKK/KCK operasyonları: 32 gözaltı

Diyarbakır’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakırda PKK/KCK operasyonları: 32 gözaltı

16 Ağustos 2017 17:59

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte PKK/KCK terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak devam eden araştırmalar, ihbarlar ve şahıs ifadeleri doğrultusunda yapılan çalışmalar kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 ve 15 Ağustos tarihleri arasında operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda toplam 32 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilerek, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Açıklamada, terör ve terör örgütlerine yönelik verilen mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız bir şekilde devam edeceğine de dikkat çekildi. 

Mehmet Pişkin
 

Etiketler: KCK, pkk


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