Hani ve Dicle ilçelerinde bulunan dağlık ve ormanlık alanlarında terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen ‘Bayrak-22 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arda Şen’ operasyonu 05:00 itibariyle sona erdiği Diyarbakır Valiliği tarafından açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada, “Aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek, bölgede bulunan yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan şahısları yakalamak maksadıyla, Diyarbakır ili Hani ve Dicle ilçeleri kırsal ve ormanlık alanında, 01 Ekim 2016’da başlayan ‘Bayrak-22 Şehit Jandarma Uzman Çavuş. Arda Şen operasyonu 04 Ekim 2016 günü 05.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır. İcra edilen operasyonlarda, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak“ suçundan aranan 1 şahıs yakalanmış, ayrıca farklı bölgelerde tespit edilen 7 ayrı sığınak ve 1 barınak içerisinde, 4 adet Anti tank roketatar mühimmatı ile sevk fişeği, bin adet AK-47 ve PKC Bixi mühimmatı, 11 adet piknik tüpü, 10 adet 25 kilogramlık mutfak tüpü, 32 adet büyük boy pil, 1 adet hücum yeleği, 1 adet sırt çantası, 1 adet şemsiye, 105 kilogram un, 40 kilogram pirinç, 24 kilogram zeytin, 20 kilogram kuru fasulye, 25 kilogram şeker, 75 kilogram bulgur gibi yaklaşık 1 ton ağırlığında muhtelif gıda ve yaşam malzemesi, BTÖ mensuplarına ait örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir” denildi.