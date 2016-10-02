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Diyarbakır’da sahte polis, düzenlenen operasyonla yakalandı

Diyarbakır’da 3 vatandaşı polis yapma vaadiyle dolandıran ve kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Diyarbakırda sahte polis, düzenlenen operasyonla yakalandı

02 Ekim 2016 10:22

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince alınan bir ihbar doğrultusunda 3 vatandaşın 9 bin 400 TL’sini alarak polis yapma vaadiyle dolandıran F.A., isimli şahıs polis tarafından operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şahsı yakalamak için önce pusu kurdu. Mağdur vatandaşların ifadeleri doğrultusunda polisin çizdiği robot resim tüm ekiplere dağıtıldı. Polis, 3 vatandaşın 9 bin 400 TL’sini dolandıran F.A., isimli şahsı kurduğu pusuyla kıskıvrak yakaladı.

Emniyette ifadesi alınan F.A., isimli şahıs adliyeye sevk edildi. 

Burak Emek 

Etiketler: diyarbakır, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, sahte polis


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