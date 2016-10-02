Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince alınan bir ihbar doğrultusunda 3 vatandaşın 9 bin 400 TL’sini alarak polis yapma vaadiyle dolandıran F.A., isimli şahıs polis tarafından operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şahsı yakalamak için önce pusu kurdu. Mağdur vatandaşların ifadeleri doğrultusunda polisin çizdiği robot resim tüm ekiplere dağıtıldı. Polis, 3 vatandaşın 9 bin 400 TL’sini dolandıran F.A., isimli şahsı kurduğu pusuyla kıskıvrak yakaladı.

Emniyette ifadesi alınan F.A., isimli şahıs adliyeye sevk edildi.

Burak Emek