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Diyarbakır’da seracılığa 56 milyon TL aktarıldı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Seyrantepe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından yapılan serada incelemelerde bulunan Vali Hüseyin Aksoy, kentte seracılığa 56 milyon TL aktarıldığını kaydetti.

Diyarbakırda seracılığa 56 milyon TL aktarıldı

07 Şubat 2017 18:01

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, 114 bin nüfus ve 4 bin 497 kayıtlı çiftçi sayısına sahip Bismil ilçesinde Seyrantepe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından yapılan serada incelemelerde bulundu. 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile seraya gelen Vali Aksoy’u, Bismil Belediyesine kayyum olarak atanan ilçe kaymakamı Turgay Güleç ve Tarım İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar karşıladı.

Vali Aksoy, burada yaptığı konuşmada, Diyarbakır’ın önemli bir tarım şehri olduğunu ifade etti. Aksoy, Bismil ilçesinin Diyarbakır’ın tarımsal potansiyeli yüksek ilçeleri başında geldiğine vurgu yaparak, “Tarımsal üretim miktarını çeşitlendirmek ve verimliliği daha üst noktalara taşıma bakımından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün yürütmekte olduğu önemli sulama projeleri var. Bu sulama projeleri de Diyarbakır’da tarımın daha iyi bir noktaya gelmesinde önemli bir katkı sağlayacak. Mevcut sulu tarım ve tarımsal üretimin dışında özellikle seracılık konusunda Diyarbakır’da önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Diyarbakır geneline baktığımızda 33 sera üretilmiş ve bunun önemli bir kısmı Bismil ilçemizde hazırlanmış. Seracılık konusunda Diyarbakır’a yapılan 55 milyon yatırımın 35 milyonluk kısmı Bismil’de yapıldı” dedi.

“Antalya ve Mersin’e mal satıyoruz”

Vali Aksoy’u sera hakkında bilgilendiren sera sahibi Nimet Kortak ise, daha önce Antalya ve Mersin’den mal aldıklarını ama şimdi Bismil olarak Antalya ve Mersin’e mal sattıklarını söyledi.
Vali Aksoy ve beraberindekiler daha sonra Bismil Belediyesine kayyum olarak görevlendirilen Kaymakam Turgay Güleç’i yeni makamında ziyaret etti. 

Rezan Kaya

Etiketler: diyarbakır, seracılık


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