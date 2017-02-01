Olay, merkez Yenişehir ilçesi Ofis semti Sanat Sokağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, S.A. (33) ayağından vurularak yaralandı. Ayak kemiği parçalan S.A. olay yerine çağrılan ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. S.A.’nın olay yerinde bulunan kız arkadaşı ise sinir krizi geçirdi. Polis kaçan şahsın yakalanması için bölgede operasyon başlattı.

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.