Olay, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 224. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Olayda yaralanan şahıslar, ambulanslarla Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, bölgeyi güvenlik şeridi çekerek kapattı. Olay yerinde yapılan incelemede 4 adet boş kovan bulunarak, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

