Diyarbakır’da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Olay, saat 14.00 sıralarında, merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Fırat Bulvarı 473’üncü Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında arazi anlaşmasızlığı yüzünden yaşanan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Polis, bazı şahısları gözaltına alınırken, olayda kullanılan silahlar ele geçirildi. Şahıslar, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emrah Kızıl - Murat Başal