Diğer
Kategoriler

Diyarbakır’da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Diyarbakırda silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

14 Ocak 2018 18:28

Olay, saat 14.00 sıralarında, merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Fırat Bulvarı 473’üncü Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında arazi anlaşmasızlığı yüzünden yaşanan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Polis, bazı şahısları gözaltına alınırken, olayda kullanılan silahlar ele geçirildi. Şahıslar, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emrah Kızıl - Murat Başal

Etiketler: diyarbakr, silahlı kavga

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 7°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç