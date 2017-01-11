Olay, dün 23.30 sıralarında, merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi 344. Sokakta bulunan Cihan Apartmanındaki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, F.M. (44) ve M.A. (28) adlı şahıslar hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

