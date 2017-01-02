Olay, merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Park Orman karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis, güvenlik şeridiyle kapattığı olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emrah Kızıl