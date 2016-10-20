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Diyarbakır’da silahlı kavga: 3 yaralı

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.

Diyarbakırda silahlı kavga: 3 yaralı

20 Ekim 2016 10:42

Olay, merkez Bağlar ilçesi Sento Caddesi üzerinde bulunan Karanfil Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında çıkan tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesiyle, 3 kişi kurşunların vücutlarına isabet etmesi sonucu yaralandı. Durumun 112 Acil Servis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla, yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yaptı. Çok sayıda boş kovan bulan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.  

Etiketler: diyarbakır


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