Olay, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı site içerisinde oturan iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Bunun üzerine gruptan bazı kişilerin silah çekmesi sonucu kavga büyüdü. Kavgada, 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.