Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Diyarbakır ili genelinde bölücü terör örgütü mensuplarının bombalı araç saldırılarının önlenmesi maksadıyla yol emniyet ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Alınan bu tedbirler kapsamında, bölücü terör örgütü mensuplarına kuryelik yapan ve bu kapsamda bölücü terör örgütü mensuplarıyla görüşmek maksadıyla 2 işbirlikçi şahsın Silvan kırsalına gideceğine yönelik bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde söz konusu 2 şahıs yakalanmıştır. Şahıslarla yapılan görüşme sonucunda, Silvan kırsalında faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olduklarını, bölücü terör örgütü mensupları tarafından suikast tarzı eylemler yapmakla görevlendirildiklerini beyan etmişlerdir. Şahıslara ait ev ve eklentilerinde Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile yapılan aramada evin alt katında bulunan boş ahırın duvarına iki adet hedef çizildiği ve bu hedeflere ateş etmek suretiyle bölücü terör örgütü mensupları tarafından atış eğitimi verildiği tespit edilmiş, yapılan aramada toplam 7 adet 9 milimetre boş tabanca fişeği bulunmuştur. Bölgemizde yaşayan vatandaşların ve kamu personelinin emniyetini sağlamak amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.