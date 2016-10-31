Olay, Bismil ilçesi Batman karayolu üzeri Yuvacık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoldan geçen sürücüler, teröristler tarafından menfeze tuzaklanan el yapımı patlayıcının kablolarını fark edince, durumu jandarmaya bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen jandarma ekipleri, yolu trafiğe kapatıp, güvenlik önlemi aldıktan sonra bölgeye bomba imha uzmanlarını çağırdı. Uzmanlar, yaptıkları incelemenin ardından patlayıcıyı etkisiz hale getirdi.

Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Mehmet Şükrü Yıldırım



