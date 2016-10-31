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Diyarbakır’da sürücülerin dikkati sayesinde faciadan dönüldü

Diyarbakır’da karayoluna tuzaklanan ve sürücüler tarafından fark edilen el yapımı patlayıcı, olası bir faciaya neden olmadan etkisiz hale getirildi.

Diyarbakırda sürücülerin dikkati sayesinde faciadan dönüldü

31 Ekim 2016 15:19
Diyarbakır’da sürücülerin dikkati sayesinde faciadan dönüldü - Tıkla İzle

Olay, Bismil ilçesi Batman karayolu üzeri Yuvacık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoldan geçen sürücüler, teröristler tarafından menfeze tuzaklanan el yapımı patlayıcının kablolarını fark edince, durumu jandarmaya bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen jandarma ekipleri, yolu trafiğe kapatıp, güvenlik önlemi aldıktan sonra bölgeye bomba imha uzmanlarını çağırdı. Uzmanlar, yaptıkları incelemenin ardından patlayıcıyı etkisiz hale getirdi. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

MEHMET ŞÜKRÜ YILDIRIM 

Etiketler: diyarbakır, patlayıcı


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