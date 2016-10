Diyarbakır’da bulunan Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü'nde çalışan taşeron firma işçisi 932 çalışanın kadroya geçmesi Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Türkiye Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, işçiler ve ailelerinin katıldığı etkinlikte konuşan Vali Hüseyin Aksoy, kışın kar altında yazın güneşin altında emek veren işçilerin özellikle Doğu ve Güneydoğu'da terör korkusunu da üstünden atarak her noktada ve her yerde çalışmalarına devam ettiğini belirterek, “Biz her noktadaki vatandaşımıza hizmet götürmek durumundayız. Bu hizmeti de götürürken karayolları ve diğer kurumlarla ortak hareket ettik” dedi.

"15 Temmuz'un amacı ülkeyi iç savaşa sürüklemekti"

Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar ise 15 Temmuz’da yapılan darbe girişiminin amacının Türkiye’yi iç savaşa sürüklemek olduğunu söyledi. Ağar, "15 Temmuz'da yapılan darbe girişiminde, resmen istila etme gibi bir davranış yaşadık. Hiç hak etmediğimiz bir olayla karşı karşıya kaldık. Biz, askerimize, polisimize güvenen bir milletiz. Asker elbisesi altında bizlere mermi sıkıldı, TBMM'ye bomba atıldı. Böyle bir şey hiç görülmedi. Bunu biz hak etmedik. Türkiye hiçbir zaman için geriye gitmemiştir, ne zorluklarla karşı karşıya kalsa dahi hep ileri gitmiştir” diye konuştu.

Emrah Kızıl