Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çınar ilçesi Özyar ve Harabe köylerinde terör örgütü adına silah ve mühimmat sakladığı değerlendirilen 2 şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden arama yapıldı. Arama faaliyetine; zırhlı araçlar desteğinde Jandarma Özel Harekat timleri, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM ve İistihbarat Şube ekipleri ile bomba arama köpeği Alaz da katıldı. İki ayrı noktada eş zamanlı yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çınar ilçesi Harabe köyünde ikamet eden şüpheli şahsa ait ev ve eklentileri ile Özyar köyünde ikamet eden şüpheli şahsın evinin yakınındaki dere yatağı içerisinde taş yığınları arasında ve toprağa gömülü vaziyette 5 ayrı noktada icra edilen arama neticesinde; 3 adet AK-47 Kaleşnikov piyade tüfeği, 1 adet G-1 piyade tüfeği, 2 adet tabanca, 1 adet MP-5 makinalı tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 604 adet AK-47 Kaleşnikov piyade tüfeği mühimmatı, 34 adet tabanca mermisi, 408 adet 7.62x54 mm Bixi mühimmatı, 12 adet AK-47 Kaleşnikov piyade tüfeği şarjörü, 3 adet 7.65 tabanca şarjörü, 11 adet G-1 piyade tüfeği şarjörü, 73 adet G-1 mühimmatı, 1 adet MP-5 tabanca şarjörü, 10 adet MP-5 tabanca mühimmatı, 7 adet 7.62x51 mm G3 mühimmatı, 150 adet 7,9 mm mavzer mühimmatı, 1 adet tabanca susturucusu ve 2 adet hücum yeleği ele geçirilmiştir" denildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmatlara Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile el konulduğu belirtilirken, olay ile ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

