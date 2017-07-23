Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya ait sığınak imha edildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Lice İlçesi kuzeydoğusunda bulunan dağlık ve kırsal alanda faaliyet yürüten ve bu bölgede bulunan yerleşim yerlerinde barınan aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek, bölgede bulunan yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçileri yakalamak ve adalete teslim etmek, bunların ev ve eklentilerinde adli arama faaliyeti icra etmek maksadıyla 20 Temmuz 2017 Perşembe günü saat 20.00’dEn itibaren başlayan Bayrak-56 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram Operasyonu, 22 Temmuz 2017 Cumartesi gecesi saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır” denildi.

Açıklamada, dere yatağında 2 ayrı havalandırması bulunan 2 odalı, mutfak ve malzemelikten oluşan yaklaşık 20 metrekare büyüklüğündeki sığınağın ve el bombalarının imha edildiği belirtilirken, ele geçirilen yiyecek, giyecek, örgütsel doküman ve amonyum nitrata ilişkin görüntüler paylaşıldı.