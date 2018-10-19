Diyarbakır'da teröre bir darbe daha

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Diyarbakır ili Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 15 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 22.00'den itibaren Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Komando timleri, Güvenlik Korucuları ve Polis Özel Harekat timleriyle icrasına başlanılan Bayrak-96 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak-2 Müşterek Operasyonunun, 19 Ekim 2018 Cuma günü saat 03.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında; Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarınca kullanılan 15 adet sığınak ve 2 adet barınak vatandaşların da yardımıyla tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiş, Hani - Aşağıturalı karayolu kenarına gömülmüş vaziyette, 20 kilogram patlayıcı madde ile birbiri ile irtibatlı 2 adet 10 kilogramlık plastik bidon içerisine hazırlanmış 1 adet Mayın/EYP bulunmayı müteakip, Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (PAMİ) timi tarafından yerinde imha edilmiştir.

Gerçekleştirilen temas ve adli arama faaliyetlerinde bahse konu sığınak, barınak ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde; 2 adet 4'lü pil bloğu, 2 adet 8'li pil bloğu, 200 adet küçük pil, 11 adet dolu büyük tüp, 8 adet dolu küçük tüp, 1 adet küçük tüp başlığı, 40 adet silah bakım yağı, 1 adet çadır, 1 adet şemsiye, 250 metre branda, 500 metre sulama hortumu, 4 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet kazan, 1 adet keser, 2 adet kova, 10 adet koli bandı, 1 adet testere, 2 adet balyoz, 1 adet boru anahtarı, 4 adet tahra, 1 adet elek teli, 1 adet sedir, 5 metre naylon, 30 adet tükenmez kalem, 12 adet battaniye, 1 adet antiseptik solüsyon ile çok sayıda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir” denildi.

487 kilogram esrar maddesi ele geçirildi

Açıklamada ayrıca, narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde, 536 kök kenevir bitkisi ile 235 kilogram kubar ve 252 kilogram toz olmak üzere toplam 487 kilogram esrar maddesi ele geçirildiği, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince esrar maddelerinin muhafaza altına alındığı, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip, yerinde imha edildiği ifade edilirken, yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde; geçici olarak teşkil edilen 7 adet yol kontrol ve arama noktalarında (YKN) görevli personel tarafından, bin 561 şahıs ve 359 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamalarının yapıldığı, operasyon bölgesi içerisindeki 76 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirildiği, biri “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlarından aranmakta olan 14 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, operasyon bölgesi içinde bulunan köy ve mezralarda; Diyarbakır Elektrik Dağıtım Şirketi (DEDAŞ) ekipleri tarafından yapılan kontrol neticesinde, kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 152, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (DİSKİ) ekipleri tarafından yapılan kontrolde su aboneliği bulunmayan 70 konut sahibi hakkında yasal işlem yapıldığı kaydedildi.