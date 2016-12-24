İstanbul’da tekstil işiyle uğraşan Diyarbakırlı iş adamı Hamza Öner, çözüm sürecinin başlamasıyla beraber, aynı zamanda doğduğu yer olan Çermik ilçesine yatırım yapmaya karar verdi. Şifalı kaplıca suyuyla ünlü ilçeye büyük bir termal tesis yapmayı hedefleyen Öner, çözüm süreci bitmesine rağmen çalışmalarına devam etti. İlk etabı biten ve 30 Aralık’ta açılacak olan tesiste şimdilik 200 kişi istihdam edilecek. Etaplar arttıkça istihdam sayısı da artacak.

“36 hastalığa direk etkisi var”

İlçenin, 36 hastalığa direk etkisi olan ve minerali yüksek bir suya sahip olduğunu ifade eden Öner, “Tesisimiz 10 günlük devre mülk sistemiyle oluşturduğumuz bir sisteme sahip. Her evde kaplıca suyu var. Bu suyumuzu ev ortamında daha sağlıklı şartlarda tüketiciye sunuyoruz. Banyolarımız hamam şeklinde. Her evin banyo bölümünde termal kaplıca suyumuz var. Başlangıçta 200 kişi istihdam edilecek. Etaplar arttıkça istihdam sayısı da o oranda artacak. Biz burada yatırıma başlarken çözüm süreci vardı. Sonra şartlar değişti. Buna rağmen biz bu tesisi açıyoruz. Bu inşallah başka yatırımcılarımıza vesile olur” diye konuştu.

Emrah Kızıl - Hacı Güneş



