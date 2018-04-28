Diyarbakır’da teröristlere ait 8 sığınak yerle bir edildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Bayrak-83 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Alsancak-2 müşterek operasyonunun dün akşam saatlerinde tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 8 adet sığınak tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Bahse konu sığınak, ağaçlık, çalılık ve ile toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde, 50 adet mayona takılı 7,62 milimetre çapında Bixi makineli tüfek fişeği, 1 adet mayın/EYP uzaktan kumanda sistemi cihazı, 6 adet büyük tüp, 4 adet yarısı kesilmiş tüp, 3 adet küçük tüp, 1 adet pil bloğu, 66 adet küçük pil, 22 adet büyük pil, 459 metre elektrik kablosu, 1 adet tarihi eser arama dedektörü, 1 adet el radyosu, 3 adet uyku tulumu, 17 takım terörist kıyafeti, 9 top 35X1,5 metre ebatlarında terörist kıyafeti kumaşı, 50 adet rulo şeklinde dikiş ipi, 19 adet Amerikan tarzı cırt cırt, 1 adet şemsiye, 4 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjör kılıfı, 2 adet örgütsel kitap, 5 adet not defteri, 1 adet büyük defter, 1 adet not kağıdı ve çok sayıda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarına istinaden delil niteliğine haiz olan mühimmat ve malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir" denildi.

Operasyonlarda 106 kilogram esrar ele geçirildi

Narko-terörizmle mücadele faaliyetlerinin de yapıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Piyasa değeri 3 milyon 5 bin 200 lira olan 28 kilo 900 gram toz esrar, 77 kilo 950 gram kubar esrar olmak üzere toplam 106 kilo 850 gram esrar maddesi, 4 bin metrekarelik alan içerisindeki 5 bin 974 kök kenevir bitkisi ile 103 kilo 300 gram kenevir tohumu ele geçirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince esrar maddeleri muhafaza altına alınmış, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip, yerinde imha edilmiştir. Ele geçirilen ve imha edilen uyuşturucu maddenin günlük kullanım değerleri göz önüne alındığında, bir günde toplam 18 bin 699 bireyin uyuşturucu maddeden zehirlenmesinin önüne geçilmiştir."

Bin 62 kişi GBT sorgusundan geçirildi

Yol kontrol ve arama faaliyetlerinin de yapıldığı belirtilen açıklamada "Geçici olarak teşkil edilen 7 adet şok yol kontrol ve arama noktalarında (YKN) görevli personel tarafından, bin 062 şahıs ve 315 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgesi içerisindeki 12 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, yakalanan 9 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.