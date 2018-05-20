Diyarbakır'da terörün finans kaynağı uyuşturucuya darbe

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 17 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 21.00’dan itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-85 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Çito-2 operasyonu, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat:23.00 itibariyle başarıyla tamamlandı. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada operasyon detayları açıklandı.

Açıklamada, "Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında; BTÖ mensuplarınca kullanılan 2 adet sığınak ve 1 adet doğal mağara tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiş, icra edilen temas aramasında tespit edilen 50 kilogram amonyum nitrat maddesi, METİ tarafından yerinde tahrip edilmiştir. Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde; 26 ayrı noktada piyasa değeri 170 milyon 646 bin 100 TL olan 1 ton 83 kilogram toz, 178 kilo 15 gram kubar olmak üzere toplam 1 ton 261 kilo 15 gram esrar maddesi ve 508 bin 737 kök kenevir bitkisi tespit edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince esrar maddeleri muhafaza altına alınmış, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip, yerinde imha edilmiştir. Ele geçirilen ve imha edilen uyuşturucu maddenin günlük kullanım değerleri göz önüne alındığında, bir günde toplam 2 milyon 829 bin 95 bireyin uyuşturucu maddeden zehirlenmesinin önüne geçilmiştir" denildi.

Açıklamada operasyon kapsamında yapılan yol kontrolleri hakkında da bilgi verildi. Açıklamada, "Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde; geçici olarak teşkil edilen yol kontrol ve arama noktalarında görevli jandarma personeli tarafından, 755 şahıs ve 215 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgesi içerisindeki 25 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 12 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Hacı Güneş - Fırat Kınık

