Diğer
Kategoriler

Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 2’si ağır 9 yaralı

Diyarbakır’da iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2’si ağır 9 kişi yaralandı. Kazazedelerin yakınları sinir krizleri geçirdi.

Diyarbakırda trafik kazası: 1 ölü, 2si ağır 9 yaralı

31 Ağustos 2018 15:34

Kaza, Çınar ilçesine bağlı Ovabağ Mahallesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ovabağ yönünden gelen 35 DB 0410 plakalı araç, Diyarbakır istikametinden gelen 34 NJL 12 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 9 kişi de yaralandı. Yoldan geçen sürücüler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu 112 acil servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlileri, kazanın etkisi ile araçtan fırlayan ve araçta sıkışan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulanslara taşınarak Diyarbakır’daki hastanelere kaldırdı. 

Olayı duyan yaralıların yakınları, kaza yerine geldiğinde ölü ve yaralıları görünce sinir krizleri geçirdi. Yakınları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar bir süre ağladı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenliği sağladı. Jandarma ekipleri, kaza nedeniyle kapanan karayolunu kontrollü şekilde trafiğe açtıktan sonra olay yeri incelemesi başlattı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.  

Aydın Yorat - Emrah Kızıl
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 36°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç