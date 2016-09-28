Kaza, Diyarbakır-Bismil karayolu üzerinde saat 06.00’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 EKG 34 plakalı otomobil, Silvan istikametine giderken, Bismil istikametinden gelen ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari bir araçla çarpıştı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ercan Karakuş

DİYARBAKIR