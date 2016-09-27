Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Diyarbakır’da trafik kazası: 2'si polis, 3 yaralı

Diyarbakır’da trafik kazası: 2'si polis, 3 yaralı

Diyarbakır'da uygulama noktasına giden Yunus ekibinin motosikleti, kontrolden çıkarak, park halindeki otomobile çarptı. Kazada, 2’si polis olmak üzere, 3 kişi yaralandı.


27 Eylül 2016 12:35

Kaza, Diyarbakır-Silvan karayolu üzerinde meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus polislerinin kullandığı motosikletlerden biri, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan 34 PS 6733 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola fırlayan motosiklet üzerindeki 2 polis ile araç içerisinde bulunan bir kadın sürücü yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polisler, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne, kadın sürücü ise Dicle üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Etiketler: diyarbakır, kaza


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!