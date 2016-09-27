Kaza, Diyarbakır-Silvan karayolu üzerinde meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus polislerinin kullandığı motosikletlerden biri, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan 34 PS 6733 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola fırlayan motosiklet üzerindeki 2 polis ile araç içerisinde bulunan bir kadın sürücü yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polisler, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne, kadın sürücü ise Dicle üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.