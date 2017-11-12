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Diyarbakır’da trafik kazası: 4 yaralı!

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda bir otomobilin başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Diyarbakırda trafik kazası: 4 yaralı!

12 Kasım 2017 16:43

Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan Yenihal Köprülü Kavşak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır yönüne ilerlemekte olan 21 BK 819 plakalı araç, aynı yönde ilerleyen 13 AL 050 plakalı otomobile arkada çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yakındaki hastanelere kaldırılırken, araçlar vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

Etiketler: diyarbakır, trafik kazası

 

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