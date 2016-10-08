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Diyarbakır’da trafik kazası: 5 yaralı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu, 5 kişi yaralandı.


08 Ekim 2016 17:17

Edinilen bilgilere göre, olay merkez Kayapınar ilçesi Ayşenur Zarakolu Caddesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre ara sokaktan hızlı bir şekilde çıkan 21 KN 272 plakalı minibüs, cadde üzerinde seyreden 21 TT 0972 plakalı ticari taksiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs cadde üzerinde kısa bir süre sürüklendi. Kaza sonucu yaralanan 5 kişi olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Vatandaşlar aynı bölgede kazaların sıklıkla meydana geldiğini belirterek buna bir çözüm bulunmasını istedi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, cadde ortasında devrilen minibüs, vinç yardımıyla götürülerek kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.
 


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