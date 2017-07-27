Diyarbakır’da trafik kazası: 5 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Lice-Silvan yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, 21-SB-422 plakalı midibüs önünde seyreden 47-PK-933 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç yan yatarak kaldırıma çıktı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Emrah Kızıl - Aydın Yorat

