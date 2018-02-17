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Diyarbakır’da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

Son dönemde yaptığı başarılı operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine ve terörün finans kaynağı uyuşturucuya yönelik amansız mücadelesini sürdüren Diyarbakır polisi, durdurdukları 1 kamyonette 460 kilogram esrar maddesi ele geçirdi.

Diyarbakırda uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

17 Şubat 2018 16:31

Diyarbakır’da polisin terörün finans kaynağına ilişkin amansız mücadelesi devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yaptığı çalışmalarda gelen istihbaratı değerlendirerek Lice ilçesinden Batman’a sevk edilen uyuşturucu yüklü kamyonet takibe alındı. Yaklaşık 20 saat süren takibin ardından uyuşturucu madde yüklü kamyonet ve kamyonete öncülük eden iki araç Bismil ilçesinde Batman yolu üzerinde durduruldu. Durdurulan araçta narkotik köpeği Aleks’in yardımıyla yaklaşık 460 kilogram esrar ele geçirilirken araçlarda bulunan şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Yakalanan uyuşturucu maddesi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Bir gün arayla yaklaşık 1 ton esrar maddesi ele geçirildi

Polis ekipleri dün akşam saatlerinde Lice’den Mardin'e yapılan bir uyuşturucu sevkiyatını takibe almış ve yapılan operasyon sonrası yaklaşık 500 kilogram esrar maddesi ele geçirilmişti. Polis ekiplerinin başarılı çalışmasıyla bir gün arayla yaklaşık 1 ton uyuşturucu maddesi ele geçirilip, uyuşturucu tacirlerine ağır bir darbe vuruldu. 

Ejder Ediz Işık
 

Etiketler: diyarbakır, uyuşturucu

 

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