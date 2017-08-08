Diğer
Kategoriler

Diyarbakır’da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 5 gözaltı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çok sayıda ev ve iş yerine eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. 15 adreste yapılan aramalarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Diyarbakırda uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 5 gözaltı

08 Ağustos 2017 08:40

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çok sayıda ev ve iş yerine eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Polis ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu önceden belirlenen 15 ayrı ev ve iş yeri adresine baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda şüpheli 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce değişik zamanlarda yapılan çalışmalarda ise 538 kilo 839 gram kubar esrar maddesi ele geçirildiği ve 7 kişinin de yakalanarak tutuklandığı belirtildi.

Ejder Ediz Işık 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 36°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 39°C

  • Bursa

    Bursa 36°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!