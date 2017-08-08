Diyarbakır’da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 5 gözaltı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çok sayıda ev ve iş yerine eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Polis ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu önceden belirlenen 15 ayrı ev ve iş yeri adresine baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda şüpheli 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce değişik zamanlarda yapılan çalışmalarda ise 538 kilo 839 gram kubar esrar maddesi ele geçirildiği ve 7 kişinin de yakalanarak tutuklandığı belirtildi.

Ejder Ediz Işık



