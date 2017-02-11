Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Diyarbakır’da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

Diyarbakır’da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

Diyarbakır’da düzenlenen 4 ayrı operasyonda, 1 ton 159 kilo 814 gram uyuşturucu madde ile piyasa değeri 52 bin 716 lira olan 836 kaçak telefon ele geçirildi.

Diyarbakırda uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

11 Şubat 2017 12:54

Diyarbakır’da düzenlenen 4 ayrı operasyonda, 1 ton 159 kilo 814 gram uyuşturucu madde ile piyasa değeri 52 bin 716 lira olan 836 kaçak telefon ele geçirildi.  Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 8-10 şubat tarihlerinde 3 operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 1 ton 159 kilo 814 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 kişinin de gözaltındaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaçakçılara darbe

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri haksız kazanç sağlayanlara yönelik 10 Şubat'ta operasyon gerçekleştirdi. Cep telefonu ticareti yapan bir iş yerine düzenlenen operasyonda piyasa değeri 52 bin 716 lira olan 816 adet kaçak cep telefonu ile piyasa değeri 7 bin 375 lira olan 295 adet kaçak cep telefonu bataryası ele geçirdi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlemlerin devam ettiği belirtildi. 

Aydın Yorat

Etiketler: darbe, kaçakçı, kaçakçılık operasyonu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!