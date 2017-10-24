Diğer
Kategoriler

Diyarbakır'da uzman onbaşıya saldırı anı kamerada

Diyarbakır’da sabah saatlerinde bir uzman onbaşı, evinin önünde pusu kuran şahıs ya da şahıslar tarafından vurularak, ağır yaralanmıştı. Saldırı anı, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Diyarbakırda uzman onbaşıya saldırı anı kamerada

24 Ekim 2017 00:29
Diyarbakır'da uzman onbaşıya saldırı anı kamerada - Tıkla İzle

Merkez Yenişehir ilçesi Yaradanakul Caddesi’nde sabah saatlerinde iş yerine gitmek için arabasına doğru ilerleyen Jandarma Onbaşı B.D., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğramıştı. Sırtından ve başından vurulan B.D. ağır yaralanmıştı. Saldırı anı bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, aracının bagajına elindeki malzemeleri bırakan B.D.'nin bir anda yere yığıldığı, saldırganın ise kaçtığı görüldü.
Öte yandan, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan B.D.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. 

Mehmet Pişkin

Etiketler: diyarbakır, uzman çavuş

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç