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Diyarbakır'da yola tuzaklanan 100 kilogram patlayıcı imha edildi

Diyarbakır’da teröristler tarafından yol kenarına tuzaklanan yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaki el yapımı patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından bulunarak, kontrollü bir şekilde imha edildi.

Diyarbakırda yola tuzaklanan 100 kilogram patlayıcı imha edildi

21 Eylül 2016 11:41
Diyarbakır'da yola tuzaklanan 100 kilogram patlayıcı imha edildi - Tıkla İzle

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen mayın ve el yapımı patlayıcı araması esnasında Lice ilçesi Diyarbakır-Bingöl karayolu Çalıbükü mevkisinde bulunan karayolunun kenarına yerleştirilmiş 1 adet jelikan bidon içerisinde çivi ile güçlendirilmiş yaklaşık 100 kilogram amonyum nitrat, el yapımı patlayıcı tespit edilmiştir. El yapımı patlayıcının bulunduğu bölgeden, araziye ağaçlık alana doğru giden 500 metre kablo bulunmuş ve tespit edilen EYP Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli bir şekilde patlatılarak imha edilmiştir. Patlama sonrası herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamış, karayolu geçici olarak ulaşıma kapatılmış ve akabinde karayolları ekipleri tarafından onarılarak ulaşıma tekrar açılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat özgürlüğünü rahatlıkla kullanabilmesini sağlamak amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir” dedi. 


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