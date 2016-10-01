Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, kent sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütünün son zamanlarda yapmış oldukları terör eylemleri neticesinde vatandaşların, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmalarının olumsuz etkilendiği belirtildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi ve vatandaşların her türlü terör eylemlerinden korunması amacıyla her türlü tedbirin alındığının bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tedbirler kapsamında icra edilen mayın ve el yapımı patlayıcı araması esnasında, Kocaköy ilçesi Diyarbakır-Bingöl karayolu Kokulupınar mevkiinde bulunan karayolunun kenarına gömülü vaziyette 2 adet jelikan bidon içerisinde yaklaşık 50 kilogram amonyum nitrat ve infilaklı fitil bulunan el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiştir. Tespit edilen el yapımı patlayıcı, Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli bir şekilde etkisiz hale getirilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat özgürlüğünü rahatlıkla kullanabilmesini sağlamak amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir.”

