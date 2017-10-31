Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 23 yaralı

Kaza, Sur ilçesi Diyarbakır-Kocaköy yolu Mermer Karakolu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır istikametine gelmekte olan Büyükşehir Belediyesine ait 21 NA 769 plakalı otobüs, sürücüsünün mucurlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçerek, yan yattı.

Kazada, araçta bulunan 23 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otobüs, kaza mahallinden vinçle kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Emrah Kızıl - Ejder Ediz Işık