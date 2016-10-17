Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Diyarbakır’da zehir tacirlerine bir darbe daha

Diyarbakır’da zehir tacirlerine bir darbe daha

Diyarbakır’da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 19 milyon TL olan 1 ton 856 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.


17 Ekim 2016 12:44

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine büyük bir darbe daha vurdu. Polis, narkotik köpeği “Dante” ile kent genelindeki uyuşturucu satıcılarına yönelik iki gün içerisinde düzenlediği iki farklı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 19 milyon TL olan 1 ton 840 kilogram kubar ile 16 kilo 250 gram toz esrar ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü önünde basına sergilendi. 

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişiden 3’ünün ise emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildiği belirtildi.  

Etiketler: diyarbakır


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!