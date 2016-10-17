Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine büyük bir darbe daha vurdu. Polis, narkotik köpeği “Dante” ile kent genelindeki uyuşturucu satıcılarına yönelik iki gün içerisinde düzenlediği iki farklı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 19 milyon TL olan 1 ton 840 kilogram kubar ile 16 kilo 250 gram toz esrar ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü önünde basına sergilendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişiden 3’ünün ise emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildiği belirtildi.